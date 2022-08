L'esthétique Y2K ressuscite le pantalon parachute

La Gen Z est toujours aussi passionné par les années 2000, après le jean taille basse ou l'imprimé papillon, ce sont les pantalons parachute qui font leur grand retour. L'esthétique Y2K n'en a pas fini de faire ressortir ces pièces qu'on avait laissées au fond du placard et qu'on ne voulait plus jamais revoir.

Le pantalon parachute, oui, celui qui est très large, sans forme, qu'on peut serrer aux chevilles et dans cette matière plutôt désagréable au toucher refait bien sa place dans le placard des femmes. La mode du sportswear et des vêtements confortables est de plus en plus adoptée par les jeunes depuis le confinement : difficile de remettre des jeans skinny ou des robes moulantes quand on était si bien dans nos pyjamas et joggings toute la journée.