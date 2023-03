L'esthétique "rockstar girlfriend" : le retour du grunge dans la mode et la beauté.

Et ce sont Kate Moss et Pamela Anderson (version girlfriends de Peter Doherty et Tommy Lee respectivement) qui ont été hissées au rang d'icônes de cette nouvelle tendance mode.

Il s'agit de mettre à l'honneur le style de vie de ces stars emblématiques des années 1990 et 2000, que ce soit en soirées ou lors de lendemains de fête.

L'œil de panda (eyeliner et mascara dégoulinants) est bien évidemment de la partie, tout comme les cheveux ébouriffés, l'excès de sébum, et éventuellement l'odeur de tabac persistante. L'idée n'étant pas de glorifier un mode de vie dépravé, ou tout du moins peu sain, on se contentera de travailler la mise en beauté et de miser sur des pièces grunge.