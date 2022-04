L’Estérel, le bleu de la Méditerranée, l’ocre des calanques : des décors à couper le souffle

Le lendemain matin, réveil dès potron-minet : rendez-vous au sommet du Mont Vinaigre avant le lever du soleil. A 614 mètres d’altitude, il domine le massif de l’Estérel. Depuis sa tour de guet, le panorama s’étire jusqu’aux Alpes du Sud, les montagnes de Sainte-Victoire à l’Ouest, l’Italie à l’Est et plus proches, les baies de Cannes et de Saint-Tropez. Un nid d’aigle qui offre un spectacle grandiose. Et qui fut aussi, au XVIIIe siècle, un fameux repaire de brigands dont le plus célèbre, Gaspard de Besse, détrousseur des courriers et des voyageurs, fut arrêté et exécuté en 1781. On le surnommait le " Robin des Bois " provençal.

Le massif de l’Estérel a été formé par une phase volcanique qui s’est produite voici 280 millions d’années. D’énormes quantités de lave ont été déversées et ont formé ces grandes fissures. Quelques strato-volcans de quelques centaines de mètres se sont ensuite constitués : le Mont Vinaigre est l’un des derniers survivants de cette période. La roche volcanique qui le recouvre – la rhyolite – est rouge et très dure. Elle fut d’ailleurs utilisée depuis l’époque romaine dans des carrières de pierre et a servi à fabriquer des meules.

Stéphanie Benamo est guide conférencière, passionnée d’histoire et spécialiste des contes et légendes de l’Estérel raconte : " Il y avait une fée ici qui habitait l’Estérel au Moyen-Age. Elle s’appelait Estérelle et vivait dans un palais au fond des grottes. Elle était consultée par des femmes enceintes qui lui demandaient de les protéger et de faire en sorte que leur grossesse se déroule dans les meilleures conditions ou par des femmes qui faisaient appel à ses dons de fertilité pour tomber enceinte. On venait lui faire des offrandes pour obtenir la fécondité ou la remercier d’avoir donné la vie. "

Le mont Vinaigre est chapeauté par une forêt très dense et regorge de massifs rocailleux ocres : ce décor expliquerait l’autre origine possible du nom de l’Estérel. Il viendrait du terme provençal " esterlo " qui signifie stérile. Si, en effet, la forêt peut paraître luxuriante, le sol et le caractère rocailleux de l’environnement n’en restent pas moins très arides.