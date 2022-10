L'essor technologique de la Chine, un problème "urgent", dit le renseignement britannique

"La Chine utilise tous les leviers qu'elle a pour défier le consensus international de l'après-guerre sur l'économie et la technologique. Ils voient les autres nations comme de potentiels adversaires ou de potentiels clients qui doivent être menacés, achetés ou contraints", a encore insisté Jeremy Fleming.

Des extraits de son discours diffusés lundi ont fait réagir Pékin, une porte-parole du ministère des Affaires étrangères affirmant que ces propos "n'ont aucune base factuelle".

"La Chine développe sa finance et ses technologies dans le but d'améliorer la vie des Chinois. Elle ne vise personne d'autre et ne constitue certainement pas une menace. Brandir la théorie d'une quelconque 'menace chinoise' et attiser la confrontation et les oppositions nuit à soi-même et aux autres", a-t-elle insisté.