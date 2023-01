L'essor des trottinettes électriques, un problème sanitaire majeur.

Parmi les blessures fréquentes, les lésions affectent principalement l'extrémité crânio-faciale et les membres, plus particulièrement les membres supérieurs. Ces localisations des blessures résultent d'une chute en avant qui rend la tête, bras et avant-bras très exposés.

Le crâne est ainsi plus souvent atteint dans les accidents de trottinette que dans les accidents de vélo où la chute se produit latéralement (74% contre 43%). "Les principaux risques encourus en cas d'accident sont le traumatisme crânien ou les blessures au visage, les fractures, des lésions cutanées qui peuvent laisser des cicatrices, des fractures des dents, du nez mais aussi de la clavicule, du bras et de l'avant-bras", précise Gilles Bagou, anesthésiste réanimateur au Samu de Lyon.