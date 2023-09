L’essor des fermes flottantes pour se prémunir des dérèglements climatiques.

Mais il n’y a pas qu’au Bangladesh que les fermes flottantes sur mer prennent de l’essor. En 2021, la ville portuaire de Rotterdam s’est retrouvée sous les projecteurs pour avoir mis sur pied la première ferme animale flottante au monde. Habitée par une quarantaine de vaches, cette installation d’un nouveau genre prend ses quartiers sur le port de Rotterdam, à Merwehaven (situé sur la rive droite).

Auto-suffisante et durable, elle est constituée de panneaux solaires et de récupérateurs d’eau de pluie installés sur les toits.

Dotée d’une "prairie" où les bovins peuvent flâner à leur guise, cette "Floating Farm" vise plusieurs objectifs. En priorité, celui de trouver une alternative aux terres agricoles, qui se font de plus en plus rares dans une région particulièrement sujette aux inondations.

C’est aussi une façon de sensibiliser le grand public à l’économie circulaire et à l’écologie au sens large : adultes et enfants peuvent en effet visiter le lieu et se procurer des pots de lait et des yaourts directement issus de la production de la ferme. Une structure imaginée par l’ingénieur néerlandais Peter Van Wingerden, qui avait à cœur de "rapprocher la ferme de la ville".