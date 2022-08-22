RTBFPasser au contenu
Rechercher

Ukraine - Україна

Головні новини | L'essentiel de l'info

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Стрілянина майже щодня в Антверпені у Фландрії... Місто щойно пережило нові вихідні насильства. Явище не нове. Це пов'язано з торгівлею наркотиками. Сьогодні посилюється тиск на федеральний уряд: до вимог бургомістр Антверпена приєднуються бургомістри Брюсселя та Шарлеруа. Барт Де Вевер, який хоче, щоб федеральний уряд дозволив комунам контролювати бізнес, який часто маскується та займається торгівлею наркотиками.

Цього тижня температура знову підвищиться! Позначки будуть за 30 градусів, без краплі дощу або з малоймовірною хмарністю. Результат: враховуючи посуху та дуже низький стік річок, Фландрія вирішила заборонити прогулянкові човни на частині Дендера, над Алстом і на каналі Іпр-Ізер.

До початку навчального року залишився лише тиждень канікул! Відповідно до реформи франкомовної освіти цього року повернення до школи перенесено на понеділок, 29 серпня. Змінюється шкільний ритм, від дитячого садка до середньої школи. Таким чином, наступне літо буде скороченим, оскільки рік закінчиться 7 липня. Мета: краще збалансувати час відпочинку між уроками. Тому відпустку до Дня всіх святих і карнавалу тепер збільшать з одного до двох тижнів.

Після кількох спорадичних акцій у Великій Британії починається новий тиждень страйків. Страйки, які мають тривати щонайменше до неділі. Все більше секторів закриваються. Робітники вимагають підвищення зарплат, щоб впоратися з рекордною інфляцією в країні.

Тим часом… У Сполучених Штатах знають великого переможця дитячого чемпіонату з кубка мула! Це Еміт Бейлі. Маленький гребінь на верхівці черепа, поголений бік, довге світле волосся, кучеряве на потилиці… Еммі Бейлі виграла цей конкурс серед 700 кандидатів з усіх куточків США.

En français...

Des fusillades quasi tous les jours à Anvers en Flandre… La ville vient de connaître un nouveau week-end de violences. Le phénomène n'est pas nouveau. Il est lié au trafic de drogues. Aujourd’hui, la pression augmente sur le gouvernement fédéral : les bourgmestres de Bruxelles et de Charleroi se joignent aux demandes du bourgmestre d’Anvers. Bart De Wever qui souhaite que le fédéral autorise les communes à contrôler les commerces tenant souvent lieu de trafic de drogue.

Les températures vont à nouveau grimper cette semaine ! On devrait dépasser la barre des 30 degrés, sans une goutte de pluie ou presque. Résultat : Vue la sécheresse et le débit très faible des cours d’eau, la Flandre a décidé d'interdire les bateaux de plaisance sur une partie de la Dendre, au-dessus d'Alost et sur le canal Ypres-Yser.

Plus qu'une semaine de vacances avant la rentrée ! Une rentrée avancée cette année au lundi 29 août, selon la réforme de l'enseignement francophone. Les rythmes scolaires changent, des maternelles au secondaire. Ainsi, l'été prochain sera raccourci puisque l'année se finira le 7 juillet. Objectif : mieux équilibrer les temps de repos entre les périodes de cours. C'est pour cela aussi que les congés de Toussaint et de carnaval passeront désormais d’une à deux semaines.

Après plusieurs actions sporadiques, c'est une nouvelle semaine de grèves qui commence au Royaume-Uni. Des grèves qui devraient s'étaler jusqu'à dimanche au moins. De plus en plus de secteurs sont à l'arrêt. Les travailleurs réclament de meilleurs salaires afin de faire face à une inflation record dans le pays.

Pendant ce temps-là… Aux Etats-Unis, on connait le grand gagnant du championnat de la coupe mulet pour enfant ! Il s'agit d'Emmit Bailey. Petite crète sur le dessus du crane, côté rasé, long cheveux blond bouclé dans la nuque… Emmi Bailey a remporté ce concours parmi 700 candidats venus des quatre coins des Etats-Unis.

Articles recommandés pour vous