Головні новини | L'essentiel de l'info

Стрілянина майже щодня в Антверпені у Фландрії... Місто щойно пережило нові вихідні насильства. Явище не нове. Це пов'язано з торгівлею наркотиками. Сьогодні посилюється тиск на федеральний уряд: до вимог бургомістр Антверпена приєднуються бургомістри Брюсселя та Шарлеруа. Барт Де Вевер, який хоче, щоб федеральний уряд дозволив комунам контролювати бізнес, який часто маскується та займається торгівлею наркотиками.

Цього тижня температура знову підвищиться! Позначки будуть за 30 градусів, без краплі дощу або з малоймовірною хмарністю. Результат: враховуючи посуху та дуже низький стік річок, Фландрія вирішила заборонити прогулянкові човни на частині Дендера, над Алстом і на каналі Іпр-Ізер.

До початку навчального року залишився лише тиждень канікул! Відповідно до реформи франкомовної освіти цього року повернення до школи перенесено на понеділок, 29 серпня. Змінюється шкільний ритм, від дитячого садка до середньої школи. Таким чином, наступне літо буде скороченим, оскільки рік закінчиться 7 липня. Мета: краще збалансувати час відпочинку між уроками. Тому відпустку до Дня всіх святих і карнавалу тепер збільшать з одного до двох тижнів.

Після кількох спорадичних акцій у Великій Британії починається новий тиждень страйків. Страйки, які мають тривати щонайменше до неділі. Все більше секторів закриваються. Робітники вимагають підвищення зарплат, щоб впоратися з рекордною інфляцією в країні.

Тим часом… У Сполучених Штатах знають великого переможця дитячого чемпіонату з кубка мула! Це Еміт Бейлі. Маленький гребінь на верхівці черепа, поголений бік, довге світле волосся, кучеряве на потилиці… Еммі Бейлі виграла цей конкурс серед 700 кандидатів з усіх куточків США.