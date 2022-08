Головні новини | L'essentiel de l'info

Des fusillades quasi tous les jours à Anvers en Flandre… La ville vient de connaître un nouveau week-end de violences. Le phénomène n'est pas nouveau. Il est lié au trafic de drogues. Aujourd’hui, la pression augmente sur le gouvernement fédéral : les bourgmestres de Bruxelles et de Charleroi se joignent aux demandes du bourgmestre d’Anvers. Bart De Wever qui souhaite que le fédéral autorise les communes à contrôler les commerces tenant souvent lieu de trafic de drogue.

Les températures vont à nouveau grimper cette semaine ! On devrait dépasser la barre des 30 degrés, sans une goutte de pluie ou presque. Résultat : Vue la sécheresse et le débit très faible des cours d’eau, la Flandre a décidé d'interdire les bateaux de plaisance sur une partie de la Dendre, au-dessus d'Alost et sur le canal Ypres-Yser.

Plus qu'une semaine de vacances avant la rentrée ! Une rentrée avancée cette année au lundi 29 août, selon la réforme de l'enseignement francophone. Les rythmes scolaires changent, des maternelles au secondaire. Ainsi, l'été prochain sera raccourci puisque l'année se finira le 7 juillet. Objectif : mieux équilibrer les temps de repos entre les périodes de cours. C'est pour cela aussi que les congés de Toussaint et de carnaval passeront désormais d’une à deux semaines.

Après plusieurs actions sporadiques, c'est une nouvelle semaine de grèves qui commence au Royaume-Uni. Des grèves qui devraient s'étaler jusqu'à dimanche au moins. De plus en plus de secteurs sont à l'arrêt. Les travailleurs réclament de meilleurs salaires afin de faire face à une inflation record dans le pays.

Pendant ce temps-là… Aux Etats-Unis, on connait le grand gagnant du championnat de la coupe mulet pour enfant ! Il s'agit d'Emmit Bailey. Petite crète sur le dessus du crane, côté rasé, long cheveux blond bouclé dans la nuque… Emmi Bailey a remporté ce concours parmi 700 candidats venus des quatre coins des Etats-Unis.