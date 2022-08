Головні новини | L'essentiel de l'info

Antonio Guterres doit rencontrer Volodimyr Zelenski et Recep Tayip Erdogan aujourd'hui. Au coeur de cette réunion entre le secrétaire général des Nations Unies et les présidents ukrainiens et turcs: les exportations de céréales venant d'Ukraine et la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est la première rencontre physique entre les présidents Erdogan et Zelensky depuis le début de la guerre. Elle aura lieu à Lviv.

En France, une personne est morte et une autre grièvement blessée ce matin, suite aux intempéries en Corse. Un arbre s'est abattu sur un bungalow dans un camping dans le Sud de l'île. La Corse a été placée en vigilance orange pour "de forts orages avec de très fortes rafales". Une rafale de 224 km/h a d'ailleurs été mesurée non loin du drame!

Après 2 ans, quels sont encore les risques liés au " Covid long "? Une importante étude du département de psychiatrie de l'Université d'Oxford fournit des réponses. Les données de santé de plus d'1,2 million de patients ont été examinées. Résultats: Certains troubles neurologiques et psychiatriques continuent à s’observer, 2 ans après une infection au coronavirus. C'est le cas du " brouillard cérébral " qui peut conduire à de la démence ou de l'épilepsie. Par contre, l'anxiété ou la dépression due à un covid ne sont souvent que des troubles transitoires.

La facture d'énergie est de plus en plus élevée… Selon des calculs relayés dans la presse flamande, un ménage paie 5909 euros de plus qu'il y a deux ans en Belgique! Ce qui augmente surtout, c'est le gaz. Les prix explosent : +67% depuis le mois de mars.

Enfin, un record pour une bonne cause… Le britannique Robert Pope a traversé l'île d'Irlande en moins de 24h! Il a parcouru 215 kilomètres entre Dublin et Galway, soit la largeur de l'île. Ce serait une première. Un défi que s’est lancé ce spécialiste des ultra-marathons pour récolter des fonds pour le WWF.