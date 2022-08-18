Головні новини | L'essentiel de l'info

Сьогодні Антоніу Гутерріш має зустрітися з Володимиром Зеленським і Реджепом Тайіпом Ердоганом. У центрі цієї зустрічі Генерального секретаря ООН з президентами України та Туреччини: експорт зерна з України та ситуація навколо Запорізької АЕС. Це перша фізична зустріч президентів Ердогана та Зеленського з початку війни. Вона відбудеться у Львові.

Одна людина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення сьогодні вранці через погану погоду на Корсиці. В кемпінговому містечку на півдні острова впало дерево. На Корсиці оголошено помаранчевий рівень тривоги через "сильні грози з дуже сильними поривами" Також неподалік від трагедії заміряли порив 224 км/год!

Через 2 роки, які ризики пов’язані з "довгим" Covid19? Велике дослідження кафедри психіатрії Оксфордського університету дає відповіді. Було розглянуто дані про здоров’я понад 1,2 мільйона пацієнтів. Результати: деякі неврологічні та психічні розлади продовжують спостерігатися через 2 роки після коронавірусної інфекції. Це випадок "мозкового туману", який може призвести до деменції або епілепсії. З іншого боку, тривога чи депресія через ковід часто є лише тимчасовими розладами.

Рахунок за електроенергію стає все вищим і вищим... Згідно з підрахунками, оприлюдненими у фламандській пресі, домогосподарство платить 5909 євро більше, ніж два роки тому в Бельгії! Перш за все збільшується газ. Ціни стрімко зростають: +67% з березня.

На закінчення, рекорд для доброї справи... Британець Роберт Поуп перетнув острів Ірландія менш ніж за 24 години! Він проїхав 215 кілометрів між Дубліном і Голуеєм, що становить ширину острова. Це було вперше. Цей фахівець із ультрамарафонів запустив конкурс, щоб зібрати кошти для WWF.