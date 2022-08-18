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Ukraine - Україна

Головні новини | L'essentiel de l'info

il y a 37 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

Сьогодні Антоніу Гутерріш має зустрітися з Володимиром Зеленським і Реджепом Тайіпом Ердоганом. У центрі цієї зустрічі Генерального секретаря ООН з президентами України та Туреччини: експорт зерна з України та ситуація навколо Запорізької АЕС. Це перша фізична зустріч президентів Ердогана та Зеленського з початку війни. Вона відбудеться у Львові.

 

Одна людина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення сьогодні вранці через погану погоду на Корсиці. В кемпінговому містечку на півдні острова впало дерево. На Корсиці оголошено помаранчевий рівень тривоги через "сильні грози з дуже сильними поривами" Також неподалік від трагедії заміряли порив 224 км/год!

Через 2 роки, які ризики пов’язані з "довгим" Covid19? Велике дослідження кафедри психіатрії Оксфордського університету дає відповіді. Було розглянуто дані про здоров’я понад 1,2 мільйона пацієнтів. Результати: деякі неврологічні та психічні розлади продовжують спостерігатися через 2 роки після коронавірусної інфекції. Це випадок "мозкового туману", який може призвести до деменції або епілепсії. З іншого боку, тривога чи депресія через ковід часто є лише тимчасовими розладами.

Рахунок за електроенергію стає все вищим і вищим... Згідно з підрахунками, оприлюдненими у фламандській пресі, домогосподарство платить 5909 євро більше, ніж два роки тому в Бельгії! Перш за все збільшується газ. Ціни стрімко зростають: +67% з березня.

На закінчення, рекорд для доброї справи... Британець Роберт Поуп перетнув острів Ірландія менш ніж за 24 години! Він проїхав 215 кілометрів між Дубліном і Голуеєм, що становить ширину острова. Це було вперше. Цей фахівець із ультрамарафонів запустив конкурс, щоб зібрати кошти для WWF.

En français...

Antonio Guterres doit rencontrer Volodimyr Zelenski et Recep Tayip Erdogan aujourd'hui. Au coeur de cette réunion entre le secrétaire général des Nations Unies et les présidents ukrainiens et turcs: les exportations de céréales venant d'Ukraine et la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijia. C'est la première rencontre physique entre les présidents Erdogan et Zelensky depuis le début de la guerre. Elle aura lieu à Lviv.

En France, une personne est morte et une autre grièvement blessée ce matin, suite aux intempéries en Corse. Un arbre s'est abattu sur un bungalow dans un camping dans le Sud de l'île. La Corse a été placée en vigilance orange pour "de forts orages avec de très fortes rafales". Une rafale de 224 km/h a d'ailleurs été mesurée non loin du drame!

Après 2 ans, quels sont encore les risques liés au " Covid long "? Une importante étude du département de psychiatrie de l'Université d'Oxford fournit des réponses. Les données de santé de plus d'1,2 million de patients ont été examinées. Résultats: Certains troubles neurologiques et psychiatriques continuent à s’observer, 2 ans après une infection au coronavirus. C'est le cas du " brouillard cérébral " qui peut conduire à de la démence ou de l'épilepsie. Par contre, l'anxiété ou la dépression due à un covid ne sont souvent que des troubles transitoires.

La facture d'énergie est de plus en plus élevée… Selon des calculs relayés dans la presse flamande, un ménage paie 5909 euros de plus qu'il y a deux ans en Belgique! Ce qui augmente surtout, c'est le gaz. Les prix explosent : +67% depuis le mois de mars.

Enfin, un record pour une bonne cause… Le britannique Robert Pope a traversé l'île d'Irlande en moins de 24h! Il a parcouru 215 kilomètres entre Dublin et Galway, soit la largeur de l'île. Ce serait une première. Un défi que s’est lancé ce spécialiste des ultra-marathons pour récolter des fonds pour le WWF.

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