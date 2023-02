L'essentiel de l'actu rock de la semaine est à voir ici en images!

Voici qui pourrait mettre fin à la prétendue rivalité entre les Beatles et les Stones : ces derniers ont invité Paul McCartney et Ringo Starr à collaborer avec eux. De multiple sources ont confirmé que les deux membres des Beatles auraient travaillé à un album des Stones qui n’a pas encore été annoncé, un sujet traité par notre collègue Dominique Dussein au JT.

C’est une très belle sélection d’archives de David Bowie qui a été offerte au Victoria & Albert Museum de Londres. Parmi les 80.000 objets : des costumes, photos, lettres, instruments de musique, etc. pour la plupart jamais montrés au public, qui seront exposés dès 2025 de manière permanente dans un nouveau bâtiment sur le site des JO de 2012.

Les affiches de festivals se complètent à l’approche de l’été : Guns N’ Roses sera la tête d’affiche du jeudi 15 juin au Graspop, alors qu’en Wallonie, c’est le festival de Dour qui renoue avec le metal et le rock grâce à la nouvelle scène appelée " Le Garage ". Côté belge, Black Mirrors s'y produira, alors que le groupe sort aujourd’hui le clip d’ "Anthropocene ", avec des images filmées au Botanique lors de la release party depuis laquelle Classic 21 était en direct.

On reparle du documentaire Becoming Led Zeppelin . Ce projet démarrait en 2019 , dans la foulée des 50 ans du groupe, avec une projection en avant-première en 2021 à Venice dans le cadre d’un festival. Jugé insatisfaisant, il n’avait jamais été montré au grand public mais il a maintenant été réédité, remonté et il sortira sous le titre simple de Led Zeppelin.

Et puis, c’est avec beaucoup de plaisir que nous partageons déjà avec vous les toutes premières images du concert donné ce 23 février dans notre grand studio de la radio par Matmatah. Le groupe français est venu présenter son nouvel album Miscellanées bissextiles à un public de privilégiés. La suite à voir sur classic21.be !