L’essence et le diesel un peu plus chers à la pompe

Les prix maxima à la pompe seront en hausse à partir de ce samedi, annonce le SPF Économie. Une variation due à l’évolution des prix pétroliers mais pas seulement.

Dans le détail, l’essence 95 RON E5 et l’essence 95 RON E10 verront leur prix maximum augmenter d’1,2 centime, à respectivement 1,7980 et 1,7840 euro le litre. Même hausse pour l’essence 98 RON E5 et l’essence 98 RON E10, dont les prix s’établissent à 1,9370 et 1,9130 euro le litre. Quant au diesel B7, son nouveau prix maximum gagne 3,2 centimes, à 1,7930 euro le litre.

Ces variations de prix résultent de l’évolution des cours des produits pétroliers et des biocomposants mais aussi de l’indexation trimestrielle des cotisations Apetra pour le stockage et la gestion des stocks pétroliers stratégiques, de l’indexation semestrielle des marges de distribution respectives, de la transition de la qualité hiver à la qualité été pour le biocomposant EMAG dans le diesel et enfin de l’adaptation du droit d’accise spécial pour le diesel au niveau comme applicable le 1er janvier 2022, explique le SPF Économie. Le niveau total des accises est de nouveau de 600,1586 euros/m3.

À noter aussi que les prix du gasoil diesel (application chauffage) sont en recul, à 0,9312 euro le litre (-0,0027 euro) pour moins de 2000 litres et à 0,8937 euro le litre (-0,0047 euro) à partir de 2000 litres. Enfin, les prix du gasoil de chauffage 50S décroissent aussi légèrement : à 0,9189 euro le litre (-0,003 euro) pour moins de 2000 litres et à 0,8814 euro le litre (-0,0049 euro) à partir de 2000 litres.