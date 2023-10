L'essence 98 est-elle toujours utile ou plutôt un gouffre pour votre portefeuille?

Olivier Neirynck, porte parole de la Fédération belge des Négociants en Combustibles et Carburants explique que la différence entre l’essence 95 (ou E5 95) et l’essence 98 (ou E5 98) résident principalement dans leur indice d’octane.

L’indice d’octane est une mesure de la capacité d’un carburant à résister à l’autoallumage spontané dans un moteur à combustion interne, phénomène connu sous le nom de cliquetis, ou de cognement. Le cliquetis se produit lorsque le mélange air carburant s’enflamme de manière non contrôlée, ce qui peut endommager le moteur.

L’essence 98 a une meilleure résistance au cliquetis que l’essence 95, en raison de son indice d’octane plus élevé.

D’une façon plus imagée, on peut expliquer que l’indice d’octane est comme la force protectrice du carburant qui empêche le moteur de subir des dommages à cause du cliquetis.

Autre exemple: le carburant d’aviation pour les avions à piston (donc pas les avions à réaction), qui nécessitent un carburant très stable et résistant à l’autoallumage, a un taux d’octane d’environ 100. Certains carburants de course haut de gamme peuvent avoir un taux d’octane supérieur à 100, comme le carburant de course utilisé dans les Formule 1.