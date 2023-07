L’esprit vagabonde, l’œil dévoile : deux scientifiques belges font état de leurs recherches en psychologie et ophtalmologie

Ingeborg Stalmans est docteur en ophtalmologie, directrice du groupe de recherche en ophtalmologie de la KULeuven et de la clinique du glaucome à l’UZLeuven. Sa spécialité et ses recherches portent sur le glaucome.

Ingeborg Stalmans s’est formée à la KULeuven. Elle a notamment effectué un postdoctorat dans les laboratoires des professeurs Carmeliet et Collen. Sa thèse portait sur le rôle du VEGF dans l’angiogenèse rétinienne et dans le pathogène du syndrome de DiGeorge. Pour ce travail, elle a obtenu le prix GSK et a publié des articles dans plusieurs journaux scientifiques de renom. Elle a bénéficié pendant une quinzaine d’années d’un mandat de recherche FWO (équivalent flamand du FRNS).

Son groupe de recherche en ophtalmologie a pour devise "l’œil et la rétine comme fenêtre sur le reste du corps". Elle utilise donc l’image rétinienne pour détecter des maladies oculaires, mais aussi cardiovasculaires ou liées à la démence. A ce sujet, elle a initié le consortium ADMIRE (Alzheimer’s Disease detection using Multimodal Imaging of the Retina) dans le but de développer un outil d’imagerie rétinienne pour détecter et surveiller l’Alzheimer.

Concernant les maladies cardiovasculaires, Ingeborg Stalmans fait partie du consortium multidisciplinaire ENRICH qui explore le potentiel des paramètres vasculaires rétiniens pour identifier les dysfonctionnements microvasculaires et comprendre leurs procédés. Dans cette recherche, l’intelligence artificielle est utilisée pour exploiter toutes les données générées.

L’intelligence artificielle est aussi utilisée dans les recherches d’Ingeborg Stalmans sur le glaucome. Elle a notamment été promotrice d’un projet d’algorithme qui peut détecter le glaucome à partir de photos du disque optique. En début d’année 2022, les travaux d’Ingeborg Stalmans et de son équipe ont permis de mettre au point la spin-off Mona, en collaboration avec l’institut flamand de recherche technologique Vito. Ce dispositif commence à être commercialisé en Europe. Il permet de détecter des maladies de la rétine et du nerf optique grâce à une caméra et le traitement des données par l’intelligence artificielle. La détection concerne principalement la rétinopathie diabétique et le glaucome, deux maladies courantes mais pas assez diagnostiquées au stade précoce.

Notons aussi le soutien de la Ligue Braille via le fonds pour la Recherche en Ophtalmologie (FRO) et VITO pour le projet BEGONIA, dédié à la création d’une base de données qui permettra de développer un logiciel applicable à la détection du glaucome.

Ingeborg Stalmans a reçu plusieurs prix dont celui du Fonds pour la recherche en ophtalmologie (FRO) et le prix Pfizer de la recherche sur le glaucome. Elle est trésorière et membre du bureau exécutif de la Société européenne du glaucome. Elle fait aussi partie de l’Association mondiale du glaucome (WGA), de l’Académie royale de Médecine et est présidente de la Société belge du glaucome.

Découvrez la vidéo du journal The Ophthalmologist consacrée à Ingeborg Stalmans et son rapport à la méthode de traitement du glaucome par ultrasons (Ultrasound Ciliary Plasty UCP).

► Consultez les publications d’Ingeborg Stalmans sur le site de la KULeuven.