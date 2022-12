L’esprit de Maradona plane sur Argentine – Croatie : "El Pibe de Oro" avait des racines… croates

Ce mardi soir, l’Argentine et la Croatie s’affrontent pour une place en finale de la Coupe du monde 2022. Une rencontre sur laquelle planera l’esprit d’un certain Diego Maradona. Peu de gens le savent, et pourtant… la légende du football argentin avait des racines croates.

L’information a été vérifiée en 2010 par MyHeritage et ratifiée en 2018 par Matías Morla, l’avocat de Maradona. Selon la plateforme de généalogie en ligne, l’arrière-arrière-grand-père maternel du champion du monde, qui s’appelait Mateo Kariolić, serait né sur l’île de Korčula, dans la région de Dalmatie, qui fait partie de l’actuelle Croatie. Il a ensuite émigré en Argentine où Salvadora Kariolić, la grand-mère de Maradona, est née.

Fils de Dalma Salvadore Franco, "El Pibe de Oro" a même nommé sa fille aînée Dalma. Un prénom directement inspiré de… la Dalmatie.

Diego Maradona aurait donc pu porter le maillot de la Yougoslavie, puis de la Croatie en 1991… Pas sûr que les Argentins apprécient l’idée !