L’espoir renaît pour les carnavals de la région du Centre

Des sourires dans les costumes

C’est le cas notamment chez la louageuse Fanny Kersten. Ses activités sont à l’arrêt depuis le début de la pandémie en mars 2020. Aujourd’hui, elle voit des Gilles entrer à nouveau dans sa boutique pour prendre leurs mesures et louer leur précieux costume : "Ça fait du bien parce que l’atelier revit. Cette semaine, il y a eu de la vie dans le magasin or depuis deux ans c’est vide. Le travail a repris. Les carnavals qui arrivent, ça va faire du bien à tout le monde. Pour nous ça va être la course, on va travailler 7 jours sur 7 jusqu’à toutes les heures de la nuit mais on est prêt à tout pour sauver notre saison carnavalesque et notre folklore".

Fanny qui voit aussi des sourires revenir dans sa boutique : "Les Gilles qui viennent prendre leurs mesures sont heureux. Ils se prennent tous en photos avec les costumes, c’était un vrai manque". Fanny confirme cependant, qu’après 2 années sans carnavals, certains Gilles ont pris un peu au niveau de la taille (rires).

Lui n’a pas encore été prendre ses mesures mais Yves Depreter prépare le carnaval de La Louvière comme s’il devait se tenir lieu aux dates prévues (27,28 et 29 mars 2022). Après 2 ans sans faire le Gilles, le président de la société "Les Amis Réunis" est optimiste : "On sent que les Gilles on reprit espoir. Depuis une ou deux semaines, je reçois beaucoup de coups de fil. Il y a une certaine effervescence. Pas plus tard que ce matin j’ai reçu un appel d’un des plus anciens Gille de la société. Tout le monde est prêt".