L’espoir du tennis belge Gilles-Arnaud Bailly au BW Open : "Je me lance à fond sur le circuit sénior cette année"

Un discours étonnamment mature pour un gars né en 2005 et qui a littéralement explosé aux yeux du grand public en l’espace de quelques mois : "Personne ne me connaissait en Belgique et d’un coup pleins de personnes regardent mes performances. Ce n’était pas facile, moi, je voulais rester le petit garçon. J’ai mis du temps à le digérer. Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Mes amis restent les mêmes. C’est important pour moi. L’année dernière, j’ai beaucoup gagné. Ici en tournoi, je dois comprendre que je vais beaucoup perdre. Cela va être une année difficile, avec beaucoup de défaites potentielles. Je suis prêt mentalement."

Encore aux études, le jeune Belge va donc devoir cravacher pour concilier les examens de maths et de latin (qu’il déteste, il le confie avec le sourire) et sa nouvelle vie de tennisman pro. Il a l’occasion de se faire les dents, devant un public belge acquis à sa cause : "J’adore jouer devant mon public. Surtout quand il m’encourage (rires). Je ne jouerai pas contre David Goffin (NDLR : en 2022, il avait fait douter le chouchou Goffin au tournoi d’Anvers donc tout le monde sera pour moi. Merci à l’organisation pour la Wild-Card. Physiquement je me sens bien, on verra ce que ça va donner tennistiquement."

On a hâte de voir aussi !