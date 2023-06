L'espionnage au Moyen-Age : en plein essor, la diplomatie ne pouvait se passer de son pan occulte

Les activités et l’identité non révélées de l’espion font de lui un mystère. Il recourt au déguisement ou possède les caractères physiques nécessaires pour passer inaperçu et se dissimuler dans des lieux stratégiques. "A la fin du 15e siècle, lors de ‘la guerre folle’ l’histoire d’un serviteur et chapelain de Louis II d’Orléans, un homme d’Église au-dessus de tout soupçon, servira d’espion malgré lui pour transmettre des lettres à un contact à Tours" raconte l’historien Valentin Baricault qui souligne aussi l’importance du réseau au Moyen-Age : "Si vous avez un commanditaire, il peut y avoir des intermédiaires. J’ai trouvé dans des archives judiciaires, des procès que Louis XI met en place au 15e siècle lors d’une révolte nobiliaire. Ils retracent le fil des réseaux de la trahison pour réussir à remonter aux Grands Princes qui sont les commanditaires du complot contre le roi."

L’historien raconte encore ce temps des croisades où les Occidentaux découvrent une région inconnue et souvent inhospitalière : "Ce n’est pas pour rien que la première croisade durera quatre ans, faute de connaître le terrain. Partis en 1095 avec des contingents venus de toute l’Europe avec comme point de ralliement Constantinople. De nombreuses pérégrinations auront lieu et ensuite des éclaireurs, chrétiens orientaux, leur viendront en aide".

Philippe de Commynes d’Ypres, anobli par l’État bourguignon est un chroniqueur et mémorialiste qui, sous Louis XI et surtout Charles VIII se fera le relais du roi. "Il démontre que la diplomatie officielle ne peut se passer de son pan occulte où il donnera des rapports secrets des tractations des cités italiennes entre elles et de leur arsenal militaire" souligne Valentin Baricault qui termine son entretien en précisant : "Les villes italiennes vont être les premières à mettre en place des structures de renseignement. Elles seront dirigées par un maître des espions qui aura la charge de l’organisation d’un service d’espionnage".



