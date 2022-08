L'Espagne va limiter les thermostats dans les lieux recevant du public

En réaction à la guerre en Ukraine, la Commission européenne avait présenté mi-mai un plan de 210 milliards d'euros prévoyant un essor des énergies renouvelables et d'importantes économies d'énergie afin de s'affranchir le plus vite possible des importations de gaz russe.

Les Vingt-Sept ont également adopté mardi dernier un accord par lequel ils s'engagent à faire "tout (leur) possible" pour réduire leur consommation de gaz d'au moins 15% entre août 2022 et mars 2023, par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.