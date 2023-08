L’Espagne s’offre les Pays-Bas et une qualification historique en demi-finale de Coupe du monde

L’Espagne, nation émergente du football féminin, s’est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales d’un Mondial, en battant les Pays-Bas vice-champions du monde en titre (2-1 après prolongations), au terme d’une rencontre à rebondissements, vendredi à Wellington.

La Roja rencontrera le Japon ou la Suède, mardi prochain, pour prolonger son rêve de remporter un premier titre majeur.

Les Espagnoles, l’une des plus jeunes sélections de la compétition, ont évité le hold-up des Hollandaises grâce à un but en prolongation (112e) de Salma Paralluelo, 19 ans. L’attaquante du FC Barcelone a débloqué le match quelques secondes après un énorme raté de l’attaquante hollandaise Lineth Beerensteyn. Le scénario paraît cruel pour les Oranje qui, bien que dominées, ont montré du caractère pour égaliser durant le temps additionnel du temps réglementaire, par Stefanie van der Gragt (90e+1). La Roja avait ouvert le score plus tôt par Mariona Caldentey, sur penalty (80e).

La compétition dit adieu à un nouveau cador, qui avait atteint la finale en 2019 (perdue face aux États-Unis), après les États-Unis, l’Allemagne, le Brésil, ou le Canada. Portée par la professionnalisation de ses clubs, l’Espagne incarne le développement récent du foot féminin, où l’écart de niveau entre les nations établies de longue date et leurs concurrentes s’est considérablement réduit.

Mouvement, contre-pressing, possession… Les Ibériques ont étalé leur supériorité technique, malgré la présence sur le banc de la double Ballon d’or en titre Alexia Putellas (entrée à la 99e). Mais leur absence de réussite, incarnée par Alba Redondo qui a touché deux fois le poteau sur la même action (17e), les a exposées à un retour des Néerlandaises, qui ont attendu la fin de match pour tenter un coup fatal. La rencontre s’est emballée dans le dernier quart d’heure, où les deux équipes ont semblé au bord du K-O. La Roja a frappé en premier par Caldentey, sur un penalty repéré par l’assistance vidéo (VAR) pour une main de Stefanie van der Gragt, malheureuse sur l’action. La défenseure avait les deux pieds en dehors de la surface de réparation, mais pas sa main, pour quelques centimètres. Van der Gragt (106 sélections) dispute à 30 ans sa dernière compétition comme joueuse, avant de rejoindre la saison prochaine l’encadrement de l’équipe féminine d’Alkmaar, le club de ses débuts. Dans le temps additionnel (90e+1), elle a retourné l’histoire, en marquant un but digne d’une attaquante, face à la gardienne Cata Coll. Cette fin pleine de coups de théâtre a relancé les Hollandaises, qui par Beerensteyn, ont eu l’occasion de passer devant au tableau d’affichage durant la prolongation, sans toutefois parvenir à inverser la tendance.