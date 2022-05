L’Espagne et le Portugal vont pouvoir plafonner le prix du gaz et de l'électricité

Ca y est: l'Espagne et le Portugal mettent en route un système tarifaire propre, qui sort du système européen, et plafonne les prix du gaz entrant dans la composition de l'électricité. Le gouvernement espagnol prévoit ainsi une réduction de la facture de 30 % pour les ménages et l'industrie.

L’Union européenne avait autorisé fin mars l’Espagne et le Portugal à prendre des "mesures exceptionnelles" pour réduire le prix du gaz utilisé pour produire de l’électricité et alléger la facture énergétique des ménages, particulièrement élevée dans ces deux pays.

A la suite de l’accord préliminaire donné officiellement lundi 9 mai par la Commission européenne, Madrid a convoqué un conseil des ministres extraordinaire ce vendredi 13 mai, afin d’approuver au plus vite le mécanisme légal complexe qui lui permettra de limiter à 50 euros en moyenne pendant douze mois le tarif du kilowatt/heure (kWh).

Le Portugal devait faire de même dans la foulée.