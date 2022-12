L’Espagne est le premier pays européen à créer un congé menstruel : "Une loi spécifique permet de mettre fin à une stigmatisation"

Pour cette espagnole, cette loi va donc dans le bon sens. "Une loi spécifique permet de mettre fin à une stigmatisation : les femmes qui se sentent vraiment mal n’auront plus l’obligation d’aller au travail. Et puis comme un certificat médical sera exigé, cela facilitera la détection de l’endométriose."

Mais la mesure suscite tout de même des réticences. Le puissant syndicat UGT s’inquiète d’un possible frein à l’embauche des femmes de la part d’un employeur voulant éviter ces absences. La droite, qui a voté contre la loi portée par la ministre de l’égalité Irene Montero (Podemos), a également dénoncé à la tribune du Congrès à Madrid un texte contreproductif entraînant "marginalisation et stigmatisation".

Il s'agit de comprendre que lorsque quelqu'un, en l'occurrence une femme, ne sent pas bien et n'est pas en condition de travailler, elle doit pouvoir s'arrêter sans se sentir coupable

Mais pour l’avocate Aida Casanova, spécialiste du droit des femmes, le texte permet de reconnaître un problème de santé publique. "Il s'agit de comprendre que lorsque quelqu'un, en l'occurrence une femme, ne sent pas bien et n'est pas en condition de travailler, elle doit pouvoir s'arrêter sans se sentir coupable. Aujourd'hui enfin, on met en place une loi depuis une perspective de genre. C’est très important car il s’agit de donner une visibilité à un problème qui a toujours existé pour certaines femmes." L’avocate rejette les critiques faites à cette loi "Il faudrait désormais stigmatiser ceux qui refusent d’embaucher une femme, au prétexte qu’elle risque d’être en arrêt maladie à cause de règles douloureuses."

Prochaine étape : le Sénat

La loi devra désormais passer au Sénat avant de revenir devant les députés puis d’entrer en vigueur. Le texte prévoit aussi de distribuer gratuitement dans les lycées et les universités les produits d’hygiène féminin.

A l'avant-garde des droits des femmes en Europe, l'Espagne espère qu'elle sera suivie par d'autres pays sur le continent. Ailleurs dans le monde, seuls le Japon, l'Indonésie et la Zambie ont intégré une mesure similaire dans leur législation.