L’Espagne crée la sensation face à la Suède et disputera sa première finale de Coupe du monde

Elles l’ont fait ! Les Espagnoles ont battu la Suède en demi-finale de la Coupe du monde, 2-1. La Roja a très bien débuté la rencontre en dominant la première demi-heure mais sans parvenir à être suffisamment dangereuse dans la surface adverse. Les Suédoises, habituées à jouer bas, changent un peu de cap pour bien terminer la première période et s’offrir de belles opportunités, mais elles ne concrétisent pas non plus.

Tout se passe finalement en deuxième mi-temps, où la Suède reprend bien mais voit son plan s’enrayer avec la montée au jeu de Salma Paralluelo. À la 81e, elle est la première à faire trembler les filets dans cette demi-finale. On pense que l’Espagne se dirige vers sa toute première finale, mais c’est sans compter sur un autre changement payant, effectué par le sélectionneur suédois cette fois. Rebecka Blomqvist égalise à la 88e minute et croit envoyer sa nation aux prolongations. Mais dans la foulée, dans une fin de match qui devient folle, l’Espagne repasse devant deux petites minutes plus tard grâce à Carmona.

L’Espagne, qui n’était jamais allée plus loin que le stade des huitièmes des finales en Coupe du monde, atteint la finale. Les Espagnoles y affronteront soit l’Angleterre, soit l’Australie. Les Suédoises disputeront la petite finale face aux perdantes de l’autre demi-finale.