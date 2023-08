L’Espagne bat l’Angleterre en finale et remporte sa première Coupe du monde féminine

En ce début de rencontre, l’Espagne parvient à réaliser quelques incursions du côté droit. L’Angleterre doit encore un peu se jauger, et ne parvient pas encore à apporter le danger dans la surface adverse. Mais pour le moment la défense ne craque pas.

Lauren Hemp tire sur la barre au quart d’heure. Une occasion en plusieurs temps qui se conclut par la frappe puissante de Hemp sur la transversale. Les Anglaises sont officiellement entrées dans la rencontre, même si la Roja domine encore.

La réponse espagnole ne se fait d’ailleurs pas attendre, dès la 17e minute, double loupé avec une frappe de Parralluelo d’abord et Redondo ensuite. Mary Earps intervient bien mais il s’agit avant tout d’une double très grosse occasion manquée.

L’Espagne continue à confisquer le ballon, les Anglaises n’y arrivent pas, il va falloir agir.

Mais ce qui devait arriver arriva : la capitaine espagnole Carmona ouvre le score logiquement d’une frappe millimétrée, 1-0.

Parralluelo touche le poteau juste avant le coup de sifflet signalant la pause. Un score logique au retour aux vestiaires… Sarina Wiegman doit mettre à profit ce quart d’heure.

En seconde période, Lauren James et Chloe Kelly montent au jeu, Alessia Russo et Rachel Daly descendent. Les Anglaises se réorganisent un peu.

Ces changements, sans doute associés à un discours efficace de Sarina Wiegman, font du bien aux Three Lionesses qui jouent bien mieux en ce début de deuxième période. Mais elles peinent toujours à se trouver dans le rectangle.

Et alors que les Anglaises étaient mieux dans ce match, Keira Walsh touche la balle de la main dans la surface et l’arbitre de la rencontre désigne logiquement le point de penalty après avoir revu les images du VAR. Il faut beaucoup de temps avant qu’Hermoso ne s’élance pour botter ce coup de réparation et elle ne le tire pas bien du tout, Mary Earps l’arrête avec beaucoup d’autorité. Cela reste 1-0 à une vingtaine de minutes du terme.

Lauren James s’offre sans doute l’une des plus belles occasions de la rencontre à la 76e minute avec une facilité déconcertante mais Catalina Coll sort une parade importantissime.

Après de très nombreux temps morts pour blessures ou autres dans cette période, la rencontre est allongée de treize minutes de temps additionnel.

Et alors que cet ajout laisse une opportunité aux Anglaises de revenir dans cette finale, ce sont les Espagnoles qui sont dans un nouveau temps fort. Malgré de la bonne volonté, l’Angleterre n’y arrive pas. L’Espagne crée la surprise et l’exploit et remporte la Coupe du monde 2023.