L’espace, la nouvelle conquête des artistes

Jeff Koons et Sacha Jafri ne sont toutefois pas les premiers à être partis à la conquête artistique de l’espace. En 1969, Forrest Myers a décidé d’envoyer dans l’espace une plaque de céramique gravée de six œuvres contemporaines, signées Robert Rauschenberg, David Novos, John Chamberlain, Claes Oldenburg, Andy Warhol et lui-même. L’Américain a tenté de faire valider son projet à la Nasa maintes fois, mais sans grand succès. Il s’est alors entouré d’une équipe scientifique pour fabriquer et fixer clandestinement l’œuvre d’art sur un pied du module d’alunissage de la mission Apollo 12.

Ces dernières années ont vu se multiplier les projets mêlant art et cosmos. "Living Light" est l’un d’entre eux. Le collectif artistique Beyond Earth a conçu cette sculpture de plus de 4 m de haut pour explorer les liens entre notre planète bleue et l’infinité de l’espace. Elle a été envoyée dans l’espace le 18 juin 2021, à bord de la capsule Neptune One de la firme américaine Space Perspective. Elle y est restée six heures avant de retourner dans notre atmosphère et d’atterrir dans l’océan Atlantique.

Le collectif Beyond Earth l’a depuis récupérée et la restaure pour être exposée dans un musée. "Nous effectuons maintenant des réparations sur la pièce pour nous assurer qu’elle puisse être présentée au grand public", a déclaré à Penta Richelle Gribble, co-fondatrice de Beyond Earth. "Nous voulons aussi raconter comment l’œuvre a été créée pour sensibiliser à la biodiversité des écosystèmes aquatiques. Les organes internes du dessin représentent la somme de plus de 1 000 espèces de la vie océanique".

Si certains artistes et collectifs envoient dans l’espace des œuvres imaginées sur Terre, d’autres en créent directement en apesanteur. C’est le cas de "The Wave", une aquarelle que l’Américaine Nicole Stott a créée en 2009 dans la station spatiale internationale.