L’Espace gallo-romain d’Ath : l'archéologie en famille

Pièce maîtresse

Dans le musée, de nombreux objets exceptionnels exhumés lors de la campagne d’excavation sont exposés de manière à valoriser le savoir-faire antique. Le riche Espace Gallo-Romain est installé derrière la belle façade néoclassique de l’ancienne Académie de Dessin d’Ath, il combine des trésors du passé avec des technologies de pointe.

À l'intérieur, des milliers d'objets qui témoignent de la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine ; céramiques, bijoux, activités commerciales, outils, statuettes, etc. Parmi eux, le chaland et la pirogue qui sont sans conteste les pièces majeures du musée. Le chaland (daté du tournant des 1er et 2e siècles de notre ère) a été conservé sur une longueur de 12,70 m (18 à 20 m à l’origine) ; la pirogue " monoxyle " en chêne mesure 9,70 m (12 m à l’origine), elle est datée du 1er siècle.