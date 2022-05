Pour l’espace cinéma, on découvre une large salle obscure aux fauteuils feutrés rouges ou noirs, qui permettent un véritable confort durant la projection du film. La brasserie, située dans l’entrée du bâtiment, est un espace lumineux ancré au sein d’une architecture moderne et épurée. Et enfin, l’espace jeu vidéo compte différentes consoles ainsi qu’un espace cosy où poufs et tapis colorés appellent à la détente.