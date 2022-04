L’espace citoyen de Gosselies lance son jeu de piste

La mission primordiale de ces espaces citoyens, c’est d’aider les gens à se sentir bien. Et lors de la pandémie, énormément de jeunes ont été fortement touchés par le confinement. Entre solitude et décrochage scolaire, énormément de jeunes en détresse se sont renfermés sur eux-mêmes. Les appels à l’aide des écoles et des maisons de jeunesse voisines ont été pris à cœur par toute l’équipe qui voulait trouver un moyen de sortir ces jeunes de la solitude. C’est là qu’est née l’idée du jeu de piste. Un moyen de s’amuser à plusieurs, en extérieur et qui est très accessible : l’activité est réalisable 7 jours sur 7 après un simple coup de fil à l’espace citoyen et elle est totalement gratuite. Contrairement à certaines activités créées par ces lieux, elle n’est pas uniquement accessible aux habitants de Jumet et Gosselies. Vous pouvez donc y participer même si vous résidez hors de l’entité.