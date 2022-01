L’espace artistique That’s what x said : " L’art peut changer la société. Alors, pourquoi ne le ferait-il pas ? "

Dans cet espace artistique, les deux amies ont un objectif : tendre un maximum vers l’intersectionnalité — c’est-à-dire la convergence des luttes de tous ceux et celles qui subissent des discriminations au sein de notre société. " Nous n’y sommes pas encore comme nous restons deux femmes blanches. Nous n’abordons jamais des thématiques qui ne nous concernent pas, mais nous laissons la place aux personnes concernées. Par exemple Café Congo pour parler du racisme. Du côté de nos artistes, nous essayons aussi de tendre un maximum vers l’inclusivité. "

Les artistes choisis ont ainsi des profils différents : personnes blanches et racisées, femmes et hommes, cisgenres et transgenres. Tous et toutes partagent un point commun : ils et elles sont engagés dans la lutte contre des problèmes sociaux et politiques contemporains. " Nous suivons pas mal d’artistes parfois depuis plusieurs années, notamment sur les réseaux sociaux. C’est l’idée aussi d’accessibilité : prendre des artistes populaires en ligne et transformer leurs œuvres virtuelles en des œuvres matérielles " développe Elisa. Sur l’e-shop de la galerie, vous trouverez d’ailleurs des œuvres d’art à des prix abordables.

Les deux jeunes femmes cherchent aussi à créer un espace " safe " où chaque visiteur peut se sentir libre d’échanger et de se dévoiler. " Je me souviens d’une dame très émue devant les productions d’une photographe qui représente des corps éloignés des normes de la minceur. Elle nous a dit merci, parce qu’elle ne voyait jamais des corps comme le sien dans l’art " se souvient Elisa.

That’s what x said se situe rue Blaes dans les Marolles. Il est ouvert du mercredi au dimanche. Vous pouvez suivre toute l’actualité de cet espace culturel sur Facebook et Instagram.