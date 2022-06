L'escorte du doigt d'Alzon ou le folklore fou des Carolos

Un peu d’humour dans les rues de Charleroi. L’escorte du doigt d’Alzon a défilé dans les rues du centre-ville. Un doigt, transporté sur les épaules de 4 porteurs. Une référence humoristique directe aux marches de l’entre-Sambre et Meuse. Deux cents participants, tous plus décalés les uns que les autres. Réunis autour d’un doigt installé dans une vieille lampe vitrée et promené comme sur une chaise à porteurs. L’un des quatre porteurs c’est Vincent Colin Grand maître de la confrérie du doigt d’Alzon. Il était là le jour du prétendu miracle. "Le doigt est tombé accidentellement de la statue du collège Saint-Michel de Gosselies en 1978. Et puis, il a disparu. Ensuite en 2016, on était installés à quatre à boire des limonades sur la Place de la Digue et le doigt a réapparu. On s’est dit qu’il y avait miracle et on a tout de suite fondé la confrérie."