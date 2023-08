L’esclavage moderne progresse au Royaume-Uni… la faute au Brexit ?

Un chiffre inquiétant au Royaume-Uni : depuis le début de l’année, plus de 60 personnes seraient victimes d’esclavage moderne dans le secteur du médico-social. L’esclavage moderne implique des conditions de travail inappropriées (horaires trop longs, salaire trop faibles…) et une relation de coercition avec l’employeur. Si les secteurs du bâtiment et de l’automobile sont dans le radar des autorités depuis longtemps, le "care" est une nouvelle priorité…

C’est l’association anti-esclavage Unseen qui a remarqué une augmentation des cas potentiels dans le médico-social, via sa ligne téléphonique. "Quand nous avons lancé la ligne en 2016, nous avions une douzaine de cas par an dans le secteur", explique sa directrice, Justine Carter. "Mais en 2022, on a remarqué une énorme augmentation, à 106 cas. Et sur les six premiers mois de 2023, nous sommes déjà à 68 cas. Nous voyons bien que c’est un problème qui prend de l’ampleur."

Aides à domicile, aides-soignants employés par des agences d’intérim… Justine Carter dessine le profil-type de ces victimes d’esclavage moderne. "Elles tendent à être plutôt jeunes, entre 20 et 35 ans. Beaucoup viennent de loin : d’Inde, du Nigéria, du Ghana, du Zimbabwe…"