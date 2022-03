L’Escape Show enferme 6 candidats dans une morgue ! En sortiront-ils debout ou les pieds devant ?

Pour cette deuxième saison de l’Escape Show, nous avons décidé d’aller encore plus loin ! Des décors de ouf attendent nos invités et des expériences inédites les feront sursauter ! Et celle de ce mercredi en sera un parfait exemple ! Fan de "Six Feet Under" ou des médecins légistes dans les séries policières ? Ceci devrait vous plaire…

C’est ligotés sur une chaise roulante électrique ou carrément enfermés dans un tiroir "frigo" typique des morgues que nos candidats vont devoir commencer le jeu. Ils auront ensuite une heure pour déjouer les pièges, résoudre les énigmes et trouver les clés qui leur permettront d’avancer et de sortir de ce lieu glauque et effrayant !

Ne manquez pas ce nouvel épisode inédit ce mercredi 30 mars à 20h05 sur Tipik TV ! Et partagez toutes vos émotions en direct via l’application Opinio ! On compte sur vous !