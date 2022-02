Pour une nouvelle saison, Cathy Immelen et Ivan enferment chaque dimanche soir deux duos dans une escape room inédite !

Excitation, émotion, humour, aventure, méninges et au bout : un duo gagnant. Dans chaque épisode de "l’Escape Show", une "room” avec un thème différent et un décor à couper le souffle. Une véritable aventure pendant laquelle nos participants vont devoir user de réflexion, d’ingéniosité et de courage pour résoudre énigmes et expériences scientifiques.

À chaque énigme trouvée, les duos se rapprochent de la sortie. Mais qui sera le premier à s'échapper d'une centrale nucléaire en fusion ? Qui parviendra à voler la bague en diamant d'une chambre forte ? Ou qui s'échappera le plus rapidement d'un labo de glace à l’abandon au milieu de l’Antarctique ?

Cathy Immelen et Ivan sont les véritables " Masterminds " de ce jeu : ils accompagnent les duos et leur donnent de temps en temps un coup de main si nécessaire... Mais attention, nos animateurs ont également réservé quelques surprises pour pimenter le jeu... Elles risquent de mettre les nerfs des invités à rude épreuve.