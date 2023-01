L’Escalpade, 25 ans au service des personnes handicapées en Brabant wallon : l’ASBL relance son opération « briques »

L’ASBL Escalpade, basée à Louvain-la-Neuve, s’apprête à lancer son "Opération Briques 2023". Pendant un mois, des ballotins contenant trois pralines artisanales seront vendus dans des pharmacies et des magasins partout en Wallonie. Des bénévoles iront aussi à la rencontre des clients de plusieurs grandes surfaces du Brabant wallon pour une vente directe les 10 et 11 février.

Ces ballotins, qui ressemblent à des briques miniatures, sont les ambassadeurs de l’association. Ils symbolisent les projets concrétisés par l’Escalpade depuis sa création à la fin des années 90. A l’époque, quelques parents décident d’unir leur force car ils ne trouvent pas d’école pour leurs enfants handicapés. Les choses ont bien changé depuis.

"C’est parti d’une classe de quatre ou cinq enfants, gérée par les parents eux-mêmes, rappelle Martine Mortelmans, coordinatrice de l’ASBL. Et aujourd’hui, on a une école fondamentale qui accueille 63 enfants. On a une école secondaire spécialisée à Limal qui accueille 80 élèves. Et on a un centre de jour qui fait le relais. Quand les enfants sortent de l’école, ils ont un centre de jour ici à Louvain-la-Neuve qui compte trente participants."