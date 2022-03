"L’érotomanie" : quand l’amour tourne littéralement à la folie !

Attention au risque de dépendance de l’un vis-à-vis de l’autre, ou de "codépendance". On a l’impression (fausse) qu’on ne peut pas/plus vivre sans l’autre, qu’il nous est aussi indispensable que l’air qu’on respire. Or, cette dépendance affective peut devenir malaisante ou malsaine. Elle met une pression sur le couple, ôte de la liberté de mouvement. Il est tout à fait possible de s’aimer vraiment très fort, tout en restant autonome affectivement. L’un n’empêche pas l’autre.

S’il n’est pas réciproque, mais qu’on est persuadé qu’il l’est

Si l’amour fou n’est pas réciproque, nous risquons de vivre un beau chagrin d’amour et devoir faire le deuil d’une relation qu’on pensait parfaite. Si l’amour fou n’est pas réciproque mais on pense qu’il l’est, ce cas-là est grave. Il relève de la pathologie psychiatrique, il s’agit de l’érotomanie.

L’érotomanie est un délire se caractérisant par la conviction chez un individu qu’il est secrètement aimé par un autre. Cette conviction délirante prend une forme obsédante et se traduit chez l’érotomane, par une forme de harcèlement pour provoquer la rencontre et faire avouer à l’autre ses prétendus sentiments. Tous les gestes, paroles, likes sur les réseaux sociaux sont interprétés comme des preuves et des signes (secrets) que l’autre nous aime, alors même que cette personne ne sait absolument rien de cette obsession.

L’érotomanie est une forme grave de trouble psychiatrique délirant, qui nécessite un traitement par "des neuroleptiques."