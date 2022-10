L’ergothérapie, une discipline au service de la santé mentale

Si une personne n’est plus capable de travailler, de prendre soin d’elle et/ou des autres, elle risque une dépression. "Avec la crise de la pandémie, on s’est rendu compte de l’importance d’une activité au quotidien", continue Marine Dalle.

"En ergo, on ne scinde pas la santé physique et la santé mentale", précise Yasmine Frikha. "Les activités touchent différentes dimensions et permettent de répondre à des besoins, des envies, des désirs." Autant de dimensions indispensables à une bonne santé mentale.