"L'ère du tout ski est terminée" : comment les communes aux pieds du Mont Blanc s'adaptent-elles au réchauffement climatique ?

Depuis fin août dans les Alpes, des températures positives ont été constatées au sommet du Mont Blanc. Les conséquences sont nombreuses, reconnaît Jean-Marc Peillex, président de la communauté de communes pays du Mont Blanc et maire de Saint-Gervais, une des communes situées au pied du Mont Blanc.

"Au sommet du Mont Blanc en ce moment, même la nuit, la température ne descend pas en dessous des 0°. A plus de 4800 mètres d’altitude, ça n’était jamais arrivé pour un début du mois de septembre", explique-t-il.

Et qui dit hausse des températures dit fonte des glaciers, mais aussi effritement des rochers. "Ces rochers ne tiennent que par le permafrost, ce ciment qui est fait d’eau gelée et de sable. L'accumulation de chaleur sur les roches provoque des chutes de pierres de plus en plus importantes. D’ailleurs, dès hier, les guides de la compagnie de Saint-Gervais ont décidé de ne plus aller au Mont Blanc pour l’instant à cause de cela."

Pour l'instant, certains points stratégiques de la montagne sont surveillés. C'est le cas notamment de l'aiguille du Midi à Chamonix, où il y a eu un gros éboulement des rochers il y a quelques jours.

Cela implique une certaine capacité d'adaptation, tant pour les guides que pour les communes. Depuis une vingtaine d'années, le maire cherche à diversifier les activités de loisirs de sa commune.

"Ce qu’il faut comprendre aujourd’hui, c’est que la montagne se transforme et que nous ne devons pas rester sur une position d’orgueil démesuré que nous avons trop souvent, en ne voulant pas que la carte postale change. Aujourd’hui la nature vit, elle ne nous demande pas notre avis. Et c’est à nous de nous adapter. poursuit Jean-Marc Peillex. Je pense que c’est comme ça que tous nos pays pourront faire face à ces changements d’une façon intelligente".