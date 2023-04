Fini de payer sa place de parking à La Louvière : les horodateurs vont être enlevés. À partir de ce jeudi 20 avril, il suffit de mettre son disque bleu. Cela vous donne droit à deux heures de stationnement gratuit. Mais cette mesure ne ravit pas tout le monde.

Les habitants ont la possibilité de se garer plus longtemps en zone bleue grâce à leur carte riverain. Mais pour les travailleurs et les étudiants de passage pour la journée, c'est plus compliqué à gérer: changer sa voiture de place toutes les deux heures n'est pas très pratique.

Bouger ou prendre un abonnement

Pour eux, deux alternatives s'offrent. Se garer ailleurs, car des rues où le stationnement reste gratuit 24/24h subsistent. Ou alors acquérir un abonnement mensuel d'une valeur de 25 euros pour pouvoir se garer gratuitement en zone bleue. En tout cas, les contrevenants devront s'acquitter d'une redevance de 25 euros (également) si la voiture scanner les repère.

Du 20 avril au 9 mai, une période de transition a lieu. L'occasion pour les automobilistes de prendre leurs repères. Mais à partir du 10 mai, le contrôle deviendra effectif en voirie et une redevance sera émise et transmise au domicile du titulaire de la plaque d’immatriculation en cas de non respect du nouveau règlement communal de stationnement.

En ligne ou au Parking Shop

Les cartes communales de stationnement (riverain et travailleur/étudiant) ainsi que les abonnements "Parking" peuvent être demandés soit via le site internet de Devllop sur www.devllop.be/stationnement, soit, dès ce samedi 22 avril, au Parking Shop situé au Parking des Fours Bouteilles au Boulevard des Droits de l’Homme, 11 à 7100 La Louvière (face à la gare de La Louvière Centre), aux horaires suivants: lundi, 15h30-19h30; mercredi, 12h30-16h30 et samedi, 9h30-12h30.