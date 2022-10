L'ère de l'avion électrique arrive, mais pas tout de suite

Le vol test effectué par Eviation le 27 septembre a duré 8 minutes et est monté à plus de 1.000 mètres. L'appareil était un "prototype construit à la main", souligne Gregory Davis. L'entreprise prévoit de produire une version cargo, une version avec six sièges et une version pouvant transporter jusqu'à neuf passagers sur un peu plus de 460 kilomètres. Elles auront à peu près la même taille que le prototype mais avec des batteries plus avancées.

Global Crossing Airlines Group, une compagnie aérienne basée à Miami, s'est engagée à acheter 50 exemplaires, qu'elle prévoit de faire voler entre la Floride, les Bahamas et les Caraïbes. Pour son directeur financier, Ryan Goepel, l'intérêt tient surtout aux économies de carburant.

"Nous considérons l'appareil comme un produit en forte demande et aux coûts d'exploitation très bas", explique-t-il.

Eviation va maintenant analyser les données du vol avant de commencer les tests requis par la FAA et la production commerciale en 2025, avance Gregory Davis. L'agence n'a pas souhaité s'exprimer sur le cas spécifique d'Eviation mais a souligné que "de façon générale, la FAA peut certifier ces nouveaux appareils en utilisant son cadre réglementaire actuel". "Certaines certifications pourraient obliger la FAA à émettre des conditions spéciales ou des critères de navigabilité supplémentaires, selon le type de projet", a ajouté un porte-parole.