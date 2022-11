L’équipe Q36.5 Pro Cycling Team voit le jour : Nibali conseiller technique, Tom Devriendt dans l’effectif

Une nouvelle équipe cycliste voit le jour pour la saison à venir : Q36.5 Pro Cycling Team ! La création de cette nouvelle équipe est à l’initiative de Doug Ryder qui a bossé chez Qhubeka et Dimension Data. Il sera notamment entouré du jeune retraité Vincenzo Nibali qui devient le conseiller technique de l’équipe. Dans l’effectif de coureurs, on notera la présence d’un Belge, Tom Devriendt, quatrième du dernier Paris-Roubaix. L’équipe roulera en continental pro, l’équivalent de la deuxième division du cyclisme.

Un slogan : "Racing the future" avec une volonté annoncée "d’être concentrés et conscients de l’impact de nos décisions sur le sport professionnel, l’environnement et les personnes que nous rencontrons en cours de route".

Parmi les coureurs engagés, on retiendra notamment les noms de Gianluca Brambilla, Jack Bauer, Filippo Conca, Carl Frederik Hagen, Tobias Ludvigsson, Matteo Moschetti, Mark Donovan ou encore Damien Howson qui ont tous déjà fait leurs preuves dans des équipes du WorldTour.