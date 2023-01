L’équipe nationale de Pomdance empêchée de participer au championnat du monde : "On nous refuse le statut d’athlète"

L’équipe nationale de Pomdance risque de ne pas pouvoir participer au championnat du monde, aux Etats-Unis.

Cette équipe, s’entraîne dans le quartier de Coronmeuse, à Liège, et souhaite se rendre à Orlando en avril. Le but, se mesurer aux plus grandes équipes du monde. Mais la Fédération Wallonie-Bruxelles ne reconnaît pas le statut d’athlète des membres de l’équipe. Impossible donc de prendre des congés.

Elles sont une vingtaine de danseuses, elles ont entre 16 et 33 ans. Dans leur salle d’entraînement, elles répètent avec énergie une chorégraphie de Pomdance. Un sport bien particulier, comme l’explique la coach, Elodie Droogmans : "C’est une danse très rythmique qui s’exécute avec des pompons, c’est la particularité. C’est une danse très jazz où on prend plusieurs techniques tels que des sauts, des gestes souples".

Le plus gros championnat du monde

Le résultat final s’apparente aux chorégraphies des célèbres pom-pom girls américaines, mais dans un style plus rigoureux, plus physique. Et pour l’instant, le travail paie : "Depuis 2014 on participe au championnat de Belgique et l’année dernière, nous l’avons gagné. Cela nous a permis d’être sélectionnées pour le championnat d’Europe. Par la suite, j’ai été sélectionnée pour être la coach de la team Belgium, qui sera représentée au championnat du monde à Orlando en avril. C’est la toute première année, la toute première fois qu’une équipe nationale belge va représenter ce sport aux Etats-Unis, au plus gros championnat du monde".

Ping-pong à la FWB

Problème : la compétition se déroule hors congés scolaires, et les participantes, notamment des enseignantes, ne sont pas sûres d’obtenir des congés spéciaux. En cause, une question de statut : "On a le statut de sportives de haut niveau délivré par la Fédération Belge de Cheerleading, mais ce statut n’est pas reconnu à la Fédération Wallonie-Bruxelles. La ministre des Sports (Valérie Glatigny, MR) renvoie vers la ministre de l’Enseignement (Caroline Désir, PS)…", explique la coach, qui espère que la partie de ping-pong se terminera à temps.

Sans cela, impossible de prétendre à des congés spéciaux. L’équipe doit répondre à l’invitation du championnat américain avant le 4 février.