L'équipe Lotto Soudal et son manager, John Lelangue, se sépareront "en bons termes" à la fin de la saison

L'équipe Lotto Soudal, qui tente depuis des mois d'engranger un maximum de points UCI pour se maintenir au sein de WorldTour, fera ses adieux à son manager John Lelangue, 51 ans, au terme de la saison 2022.

"C'est lui qui a pris la décision de quitter l'équipe, nous nous séparons en bons termes", a précisé à nos confrères de Sporza Jannie Haek, le CEO de la Loterie Nationale.

La formation belge, qui est l'une des plus anciennes du peloton professionnel, n'a pas encore dévoilé le nom de son successeur. John Lelangue avait passé les trois dernières saisons aux commandes de l'équipe.

L'équipe Lotto Soudal, qui portera le nom de Lotto Dstny dès l'an prochain, devrait, sauf revirement de situation qui semble de plus en plus improbable, quitter le WorldTour en raison du système de relégation/promotion mis en place par l'UCI et basé sur les résultats des trois dernières saisons.