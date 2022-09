L'équipe Lotto Soudal et son manager, John Lelangue, se sépareront "en bons termes" à la fin de la saison

"C'est lui qui a pris la décision de quitter l'équipe, nous nous séparons en bons termes", a précisé à nos confrères de Sporza Jannie Haek, le CEO de la Loterie Nationale.

Et de fait, John Lelangue a révélé - toujours sur Twitter - qu'il s'apprêtait à se lancer dans un nouveau projet. "Je serai concentré sur ma mission avec Lotto Soudal jusqu'à la fin de la saison mais j'ai déjà pris une décision concernant mon futur qui sera toujours dans le cyclisme (...) Je suis très enthousiaste concernant le nouveau challenge que j'ai accepté et je communiquerai bientôt à ce propos", a écrit Lelangue l'actuel manager de Lotto Soudal qui a profité de l'occasion pour remercier les membres de l'équipe.

La formation belge, qui est l'une des plus anciennes du peloton professionnel, n'a pas encore dévoilé le nom de son successeur. John Lelangue avait passé les trois dernières saisons aux commandes de l'équipe.

L'équipe Lotto Soudal, qui portera le nom de Lotto Dstny dès l'an prochain, devrait, sauf revirement de situation qui semble de plus en plus improbable, quitter le WorldTour en raison du système de relégation/promotion mis en place par l'UCI et basé sur les résultats des trois dernières saisons.