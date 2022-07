L'équipe INEOS 'flop' de ce début de Tour de France 2022 pour Cyril Saugrain : "On ne peut pas attendre la dernière semaine..."

Notre consultant a ensuite fait part – une nouvelle fois – de sa perplexité face au manque d’initiative des adversaires de Pogacar.

"Je reste persuadé qu’en haute montagne on aura des difficultés pour attaquer Pogacar car il domine. On le voit quand il accélère. Je pense que c’est sur des étapes un peu moins dures qu’on doit essayer de le mettre en difficulté. On aurait peut-être pu mettre un autre coureur Ineos à l’avant. On n’a pas essayé et c’est ça regrettable", affirme-t-il.

L’équipe britannique est d’ailleurs le 'Flop' pointé par Saugrain au bout de ces 9 premières étapes du Tour de France. "Ineos n’utilise pas les terrains qui lui conviennent, l’étape des pavés en l’occurrence, ni la force collective avec 4 coureurs placés au général, pour prendre à défaut ses rivaux. On sait que le Tour se déroule sur trois semaines mais on ne peut pas attendre la dernière semaine pour fatiguer les équipiers de Pogacar", regrette notre consultant qui cite Wout van Aert comme son 'Top' de ce début de TDF.

"Je suis admiratif de ce qu’à fait Wout van Aert, présent sur différents terrains. On l’attendait particulièrement sur l’étape des pavés et c’est ce jour-là qu’il a été le plus utile pour son équipe. Ce jour-là, le Tour pouvait être fini pour Jumbo-Visma mais Wout van Aert était là et a ramené tout le monde. Il domine outrageusement ce classement par points et je suis sûr qu’il sera encore utile à d’autres grands moments."