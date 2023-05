L’équipe DKR alignera un équipage 100% belge aux 24h du Mans, une première depuis 2011.

Les 24h du Mans auront lieu dans un peu plus d’un mois, le week-end du 10-11 juin. Un événement attendu par beaucoup dans le monde de l’endurance et qui aura un intérêt tout particulier en Belgique.

L’équipe DKR de Kendy Janclaes a, en effet, annoncé ce mercredi qu’elle allait aligner un équipage 100% belge dans la catégorie LMP2 pro-am. Un symbole pour les 100 ans du Mans. Au volant de l’Oreca-Gibson numéro 43, on retrouvera les rookies Tom Van Rompuy et Ugo de Wilde aux côtés de l’expérimenté Maxime Martin.

Un équipage belge au départ des 24h du Mans, c’est une première depuis 2011 et la Lola Aston Martin de l’écurie Kronos pilotée par Vanina Ickx, Bas Leinders et… déjà Maxime Martin.

"Je suis très heureux et fier d’avoir d’abord gagné notre ticket pour le centenaire du Mans en remportant en mars dernier l’Asian Le Mans Series", explique Kendy Janclaes dans le communiqué de l’équipe. Et le patron de l’équipe croit en ses chances : "Je suis sûr que ces trois-là vont bien s’entendre et qu’avec eux on peut espérer rééditer notre podium de 2022 en catégorie LMP2 Pro-Am où le niveau est très relevé".

"Je vais enfin pouvoir découvrir ce circuit mythique. J’ai encore beaucoup à apprendre mais j’aurai à côté de moi deux excellents professeurs car Maxime connaît le tracé par cœur et Ugo a déjà pas mal d’expérience en LMP2. Je pense qu’on se complète bien et que tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente semaine", s’est de son côté réjouit Tom Van Rompuy.

Ugo de Wilde sera, de son côté, le plus jeune Belge de l’histoire à prendre le départ des 24h du Mans au volant d’un prototype. Après avoir remporté l’épreuve Road to Le Mans il y a moins de deux ans, le pilote de 20 ans va donc découvrir le temple français de l’endurance lors de sa course reine et il vit un rêve éveillé : "C’est un truc de fou. Je me vois encore là il y a dix ans mettre ma main dans celle gravée au sol de Tom Kristensen au centre de la ville du Mans où j’ai habité à 15 ans et où j’ai passé mon baccalauréat après avoir été scolarisé à l’école du sport auto de la FFSA. Mon logement était à 50m du virage du Tertre Rouge. J’avais du mal à étudier avec le bruit des voitures".

Maxime Martin, le monsieur expérience de l’équipage, connaît, lui, bien Le Mans et n’a pas hésité lorsqu’il a été contacté pour être au volant de la DKR numéro 43 : "D’abord car je connais bien l’équipe de Kendy Janclaes. Il est entouré de personnes passionnées comme lui mais aussi compétentes. Il a déjà remporté plusieurs championnats. C’est une bonne référence en endurance. Ensuite, participer au Mans est toujours quelque chose de magique. Enfin, l’idée de former un équipage belge me plaît aussi. Ce n’est jamais facile à ce niveau. Merci et chapeau à ceux qui ont réussi à monter cette opération et m’ont permis d’être au départ pour la huitième fois".