L’équipe de foot du Mali recherche un nouveau sélectionneur… Sur Twitter !

Vous avez une bonne connaissance du football africain et mondial ? Une forte personnalité et un bon carnet d’adresses ? Vous êtes en quête d’un nouveau projet sportif ? Alors vous cochez plusieurs critères du profil recherché par la Fédération Malienne de Football.

Sur Twitter la FEMAFOOT a lancé un appel à candidature pour trouver le prochain entraîneur de l’équipe nationale senior du Mali. Parmi les missions du post à pourvoir on retrouve des critères précis et exigeants, comme celui de mener l’équipe en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, en finale de la CAN 2025 et en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Toutes ces missions seront menées par une personnalité détentrice d’un diplôme de formation reconnue, physiquement apte et en bonne santé, ayant une bonne connaissance de la langue française et un beau palmarès en tant que coach, bienveillante dans ses rapports professionnels et évidemment prête à faire du Mali son lieu de résidence principal.

La Fédération Malienne, en collaboration avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports, propose un contrat d’une durée de trois ans, renouvelable en fonction des résultats du candidat sélectionné.