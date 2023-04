L'équipe belge WRT prépare l'arrivée de BMW en Championnat du Monde d'Endurance : "Être compétitifs dès nos débuts en 2024"

L'équipe belge WRT alignera, dès 2024, deux BMW M Hybrid V8 officielles en Championnat du Monde d'Endurance.

Cette saison, le Team WRT engage à nouveau deux LMP2 en WEC, ainsi que plusieurs BMW M4 GT3 en GT World Challenge, où on retrouvera notamment les Belges Maxime Martin, Dries Vanthoor et Charles Weerts au volant. Tout comme un certain Valentino Rossi, que l'on verra à nouveau à bord de la #46 lors des 24 Heures de Spa.

Avant le coup d'envoi du GT World Challenge à Monza le week-end prochain, c'est dans le cadre des 6 Heures de Portimao - à vivre en direct intégral sur Auvio dimanche dès 12h40 - que l'équipe installée à Baudour, dans le Hainaut, est active cette semaine. Avec l'ambition de voir ses LMP2 retrouver le podium.

"Cette année, il y a énormément de concurrence dans la catégorie LMP2, analyse Vincent Vosse, co-CEO de WRT. Nous sommes habitués à monter sur le podium, mais à Sebring (les 1000 Miles de Sebring accueillaient le mois dernier la manche d'ouverture de la saison 2023 du Championnat du Monde d'Endurance, ndlr), nous sommes un peu passés à côté de notre week-end. Tout n'était pas parfait, nous avons un peu manqué de réussite, mais il ne faut pas tout remettre en question. Nous sommes notamment restés un peu trop conservateurs au niveau de la pression des pneus et de l'absence de couvertures chauffantes. Portimao n'a pas l'histoire du Mans, de Spa ou de Sebring, mais c'est une très belle piste, qu'on utilise notamment en hiver pour préparer la saison suivante."

Deux BMW M Hybrid V8 sont déjà actives de l'autre côté de l'Atlantique en IMSA, le championnat d'endurance nord-américain. Avec, déjà, une deuxième place à la clé - derrière une Cadillac - lors des 12 Heures de Sebring. En WEC, les grands débuts de la première Hypercar mise au point par BMW, ce sera en 2024.

"Nous sommes en train de monter le premier châssis chez BMW, en Allemagne, et nous aurons d'ici la fin de l'année trois châssis, dont un de réserve et d'essais, reprend Vincent Vosse. Nous sommes dans une première phase de montage, il y aura ensuite une phase d'essais avec cette voiture. Et pendant ce temps-là, nous monterons les deux autres châssis, qui seront nos châssis pour les courses en 2024. BMW engagera des pilotes qui seront dédiés au programme WEC - Hypercar, ils ont déjà un vivier de pilotes existant. On travaillera ensemble pour constituer les meilleurs équipages. Dont des Belges déjà actifs chez nous ? Ce n'est pas exclu ! La compétition sera très relevée, mais nous connaissons le championnat, notre équipe est compétitive, et BMW est un constructeur qui a l'habitude de relever de gros défis. Notre but, ce n'est pas d'utiliser 2024 pour préparer 2025 ou 2026, ce sera d'être compétitifs dès le début. On pourra toujours raconter autre chose si ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas le but !"