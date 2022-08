L'équipe belge WRT met un terme à sa collaboration avec Audi Sport

L'équipe belge WRT a annoncé ce mardi matin que sa collaboration avec Audi Sport, entamée il y a 13 ans, prendra fin à l'issue de la saison 2022.

Basée à Baudour, dans le Hainaut, l'équipe de Vincent Vosse et Yves Weerts a toujours fait rouler des Audi R8 LMS dans les différentes compétitions GT3 depuis sa création en 2009. Elle a d'ailleurs enlevé à deux reprises les 24 Heures de Spa-Francorchamps (2011 et 2014) mais aussi celles du Nürburgring (2015) ainsi que les 12 Heures de Bathurst (2018) et les 10 Heures de Suzuka (2019).

WRT avait aussi remporté plusieurs titres, pilotes et équipes, en Blancpain Endurance et Sprint Cup et dans le GT World Challenge Europe.

"C'est un moment très spécial pour moi et toute l'équipe car un chapitre important de notre histoire qui se referme, avant d'un ouvrir un nouveau", a déclaré Vincent Vosse.

Reste désormais à savoir avec quel constructeur la formation hennuyère va lier son futur, sachant qu'elle n'a jamais caché sa volonté d'avoir un programme Hypercar, la nouvelle catégorie reine des 24 Heures du Mans et du championnat du monde d'endurance (FIA WEC).

Récemment, c'est à bord d'une Audi du team WRT que l'Italien Valentino Rossi, icône de MotoGP, a disputé les 24 Heures de Spa-Francorchamps.