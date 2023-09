L’équipe belge Comtoyou Racing avec Aston Martin en GT à partir de 2024

L’écurie gembloutoise Comtoyou Racing engagera des Aston Martin dans les compétitions GT3 et GT4 à partir de la saison 2024.

L’annonce a été faite samedi après-midi sur le Circuit de Barcelona-Catalunya, où se tient l’avant-dernière épreuve du Fanatec GT World Challenge Europe, qui est aussi la finale de l’Endurance Cup. Impliquée en GT depuis cette année, l’équipe belge change de constructeur à partir de la saison 2024 à la suite de l’arrêt de l’implication d’Audi Sport dans la compétition-client.

"Je voudrais tout d’abord remercier Audi Sport customer racing d’avoir été à nos côtés pour nos débuts en GT3", a expliqué Jean-Michel Baert, le Team Principal de la structure belge. "Même s’il est toujours possible de faire mieux, nous avons réussi nos débuts en Fanatec GT World Challenge Europe, dont le niveau n’est plus à démontrer. Nos victoires de classe – en Sprint comme en Endurance – et nos podiums au classement général en sont la preuve et nous espérons terminer 2023 en force. Toutefois, nous ne voyions plus la possibilité de grandir en GT avec Audi à l’avenir et nous sommes heureux de vous annoncer un nouveau partenariat."

En 2024, la structure basée à Frameries et Gembloux s’associera à Aston Martin pour concourir sous une nouvelle appellation : AMR Comtoyou Racing. "Nous sommes très fiers d’avoir signé un partenariat de quatre ans avec Aston Martin Racing", a ajouté Jean-Michel Baert. "Nous avons été séduits par leur enthousiasme, leur soif de vaincre et leur vision de l’avenir. Grâce à eux, nous avions aussi la possibilité de faire notre entrée en GT4, en plus du GT3. Il est trop tôt pour vous révéler tous les contours de notre programme, que ce soient les pilotes ou les championnats dans lesquels nous serons engagés, mais nous sommes extrêmement motivés. Nous avons devant nous un gros travail pour préparer la saison 2024, mais je peux vous dire que nous comptons tout mettre en œuvre pour poursuivre notre progression."

Des essais seront effectués dans les prochaines semaines et l’équipe révélera en temps voulu ses programmes et ses pilotes pour la saison 2024.