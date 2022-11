L'équipe belge Boutsen VDS alignera deux Audi R8 LMS en GT World Challenge en 2023

Dès la saison prochaine, l'équipe wavrienne Boutsen Racing et le Comte Marc van der Straten feront cause commune sous la bannière "Boutsen VDS" en GT World Challenge Europe (dont la course principale est les 24 Heures de Spa) avec deux Audi R8 LMS GT3 Evo II, et en Lamborghini Super Trofeo.

"Tout le monde connaît ma passion pour les sports mécaniques, qui est un héritage familial, sourit Marc van der Straten. En automobile, mon équipe Marc VDS est notamment connue pour avoir gagné les 24 Heures de Spa en 2015, mais tout le monde se souvient aussi des Gillet Vertigo, des Ford GT, de la Ford Mustang ou même du prototype Aston Martin engagé sous nos couleurs aux 24 Heures du Mans 2011. Le Marc VDS Racing Team est aussi actif en moto depuis 2010, avec notamment trois couronnes mondiales en Moto2. J’avais toutefois envie de revenir en GT et dans les courses d’endurance, l’une de mes disciplines de cœur. La possibilité de m’associer avec la famille Lainé-Boutsen me permet de faire revivre le félin, qui est mon logo, sans repartir de zéro."

Depuis 1999, Olivier Lainé dirige le Boutsen Racing avec son épouse Olivia Boutsen, sœur de l’ex-pilote de Formule 1 Thierry Boutsen.

"Thierry est un formidable conseiller pour notre équipe, mais c’est vrai que nous gérons le team au quotidien avec notre fils Amaury, qui s’est spécialisé dans le marketing. En 20 ans, nous avons touché bien des facettes du sport automobile. C’est toutefois vers le GT que nous nous orientons maintenant, d’une part avec le GT World Challenge Europe et d’autre part avec le Lamborghini Super Trofeo."

La collaboration avec Audi Sport customer racing ayant porté ses fruits en 2022, c’est de nouveau avec la marque aux anneaux que BOUTSEN VDS sera présent sur les circuits l’an prochain. "Au lieu d’engager une R8 LMS GT3 Evo II dans l’Endurance Cup, nous alignerons deux voitures à la fois en Sprint et en Endurance, précise Amaury Lainé. C’est un grand pas pour notre équipe."

S’il est trop tôt pour révéler les équipages, on connaît déjà deux des pilotes du programme 2023. "Cela fait quelques années que je suis Aurélien Panis et Alberto di Folco, précise Marc VDS. Il est donc logique qu’ils rejoignent notre équipe dès l’an prochain. Pour le reste, des discussions sont en cours et ceux qui porteront nos couleurs seront annoncés dans les prochaines semaines."