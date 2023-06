L’équipe Bahrain – Victorious présente son nouveau maillot pour le Tour de France 2023

On peut aussi remarquer à l’avant du maillot un léger changement au niveau d’un des sponsors. À noter qu’il n’y a pas que le maillot qui a été adapté, les images montrent que les vélos mais aussi les casques seront assortis à la tenue.



D’autres équipes devraient elles aussi dévoiler des livrées spéciales Tour de France dans les prochains jours. On pense notamment à Trek Segafredo, qui va changer de sponsor principal dans les prochains jours. L’équipe américaine va se nommer Lidl-Trek, et ce, à partir du 30 juin.