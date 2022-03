L’équinoxe de printemps

Le terme " équinoxe " vient du latin æquinoctium, qui associe æequs (égal) à nox (la nuit). Cela correspond donc au moment où le jour et la nuit ont la même durée.

Lors des équinoxes (printemps et automnes), le soleil se lève parfaitement à l’Est et se couche tout aussi parfaitement à l’Ouest. En astronomie, un équinoxe est le moment où le Soleil atteint une des deux intersections entre l’écliptique et l’équateur céleste. Pour le dire plus simplement, à l’équinoxe, l’axe de rotation de la Terre est perpendiculaire aux rayons du soleil.